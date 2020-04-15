«خير الإنسانية» بالشارقة تعالج 300 حالة مرضية

الشارقة (الاتحاد) عالجت جمعية الشارقة الخيرية 300 حالة مرضية من حساب تبرعات خدمة «خير الإنسانية» بقيمة مالية بلغت 6.5 مليون درهم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن إدارة المساعدات الداخلية، خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية مارس المنقضي.

وقال عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة إن فكرة المشروع تقوم على عرض حالة مرضية أمام جمهور المتبرعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم الجمعة من كل أسبوع متضمنة نوع المرض، وحجم المبالغ المطلوبة للعلاج ووسائل التبرع المتاحة.

وأضاف: أنه تم تخصيص عدة وسائل تبرع لاستقبال صدقات المحسنين وتبرعاتهم والتي منها التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة والحسابات البنكية التابعة للجمعية في بنوك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي، وكذلك مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما يمكن للمتبرعين بالمبالغ الكبرى التواصل عبر الخط الساخن 0507007555، بينما يمكن لمتصفحي الموقع الإلكتروني بالجمعية الاستفادة من خاصية التبرعات المتاحة بالموقع، ودفع قيمة تبرعاتهم إلكترونياً.

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