الهندسة «عن بُعد» في جامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي عدداً من التقنيات والأدوات والاستراتيجيات التي تعزز من التعلم عن بُعد، لتدريس البرامج الهندسية، حيث تعتمد البرامج الهندسية اعتماداً كبيراً على الرياضيات والعلوم التطبيقية، وتركز بالدرجة الأولى على تعزيز اكتساب المهارات العملية.

وأكد الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة بجامعة أبوظبي: «نعتمد عدداً من الأساليب التكنولوجية لتدريب المكونات العملية، وذلك حسب احتياجات المساقات، ونعتمد أدوات يستخدمها الطلبة والهيئة التدريسية بصورة متزامنة، مثل (مايكروسوفت تيمز)، وكذلك استخدام بيئات المحاكاة للأنظمة الهندسية المعقدة عن بُعد، وعندما يكون استخدام المعدات لازماً لجمع القراءات وتحليلها نقوم بتطوير بيئات مختبرات ذات واقع افتراضي تفاعلي ليتمكن طلبتنا من الحصول على هذه التجربة من البيت، سواءً بوجود نظارات الواقع الافتراضي أو من دونها».

وأضاف الشيباني: نركز أكثر على المشاريع مقارنة بالاختبارات لتعزيز المهارات العملية كجزء مهم من المساقات الهندسية، أما بالنسبة للتقييم، فهو يمثل ركيزة أساسية في التحسين المستمر للكلية ولطلبتنا، وتعتبر النزاهة الأكاديمية جزءاً أساسياً من عملية التقييم، فهي عماد جودة التعليم؛ لذا نعتزم استخدام عدد من أدوات التقييم، والتي تتضمن تقارير المشاريع وتقارير المختبرات والعروض التقديمية لتقييم الجانب العملي دون التأثير في النزاهة الأكاديمية. فمنذ تفعيل منظومة التعلم عن بُعد، حرصنا على الالتزام بتوفير تجربة أكاديمية متكاملة ومحفزة للطلبة».