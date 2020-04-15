«أمناء جامعة الشارقة» يناقش سير العملية التعليمية

الشارقة (وام) ناقش مجلس أمناء جامعة الشارقة، خلال الاجتماع المشترك للجنتين المالية والأكاديمية بالجامعة، الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية خلال المرحلة الحالية.

وبحث الاجتماع - الذي عقد عن بُعد برئاسة محمد عبد الله رئيس اللجنة المالية الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي - العملية التعليمية وانتظامها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك القرارات التنظيمية التي اتخذتها إدارة الجامعة واستعدادها لإجراء الامتحانات النهائية، حسب الجداول المعلنة للطلبة، وذلك باستخدام تقنيات التواصل عن بُعد وطبقاً للقواعد المنظمة لتلك الامتحانات والصادرة من وزارة التعليم العالي في الدولة.

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