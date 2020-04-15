«جامعة عجمان» تتوسع في المنح الدراسية

عجمان (الاتحاد) أطلقت جامعة عجمان حزمة من «المنح الدراسية» لاستقطاب طلبة متميزين، ومن جنسيات متنوعة، واعتمدت الجامعة منحاً دراسية لخريجي المدارس الثانوية البريطانية وخريجي المدارس الثانوية الهندية والباكستانية تصل إلى 40% في الفصل الدراسي الأول، ومنحاً دراسية لخريجي وخريجات الجامعة (وزوجاتهم وأزواجهن) في برامج الدراسات العليا (الدبلوم المهني والماجستير والدكتوراه) تصل إلى 50%، ومنحاً (لأبناء الخريجين وزوجاتهم وأزواجهن) في برامج البكالوريوس بنسبة 10%، بالإضافة إلى منحٍ للأقارب (الأب والأم والأخوة) الدارسين في الجامعة تصل إلى 20% على الرسوم الدراسية.

وانطلاقاً من دور الجامعة المجتمعي، أقرت الجامعة منحاً دراسية لأصحاب الهمم بنسبة تصل إلى 100% على الرسوم الدراسية.

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