4184 كشافاً موفرة للكهرباء في أبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، متمثلةً في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، خطة مشاريع صيانة الإنارة لمدينة أبوظبي، في الربع الأول من العام الجاري 2020.

وأشارت البلدية، أنها استكملت استبدال الإنارة التقليدية إلى إنارة حديثة موفرة للطاقة (LED) على شارع الشيخ زايد (السلام سابقاً) وشارع الخليج العربي، وتم استبدال الإنارة التقليدية إلى LED أسفل الجسور في طريق أبوظبي السعديات (E12)، كما تم إنجاز أعمال استبدال الإنارة في الطرق الرئيسة لمنطقة المقطع والختم ومصفح الشعبية، حيث تم استبدال 4184 كشافاً بتكلفة 11 مليون درهم، وبلغت تكلفة الأعمال التطويرية في شارع الشيخ زايد وشارع الخليج العربي أكثر من 7.4 مليون درهم، بينما بلغت الأعمال التطويرية للإنارة في البر الرئيس أكثر من 3.6 مليون درهم.

وأوضحت البلدية، أن هذه الأعمال تساهم في توفير ما يتجاوز 80% من قيمة الاستهلاك السنوي للطاقة، وتقليل النفقات السنوية لصيانة إنارة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات في مدينة أبوظبي.

ويعد هذا النوع من أجهزة الإنارة صديقاً للبيئة، ويطابق معايير الاستدامة العالمية، وأكدت البلدية، أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة في مدينة أبوظبي، بما يخدم السلامة العامة لسكان المدينة، ويليق بمكانة مدينة أبوظبي، ويسهم في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، وذلك عبر اتباع أفضل الأساليب المتبعة للاستدامة في أعمال شبكة الإنارة، في أنفاق السيارات في جزر أبوظبي.

وأضافت : إن تغيير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية، وتطويرها إلى أحدث الأنظمة المتبعة عالمياً، بما يحقق الاستدامة في شبكة الإنارة، كتغيير مصابيح الإنارة التقليدية إلى مصابيح LED سيؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل مستويات إضاءة الأنفاق، إلى جانب تقليل البنية التحتية اللازمة للإضاءة، عبر تحسين اللون وجودة الإضاءة في جميع المصابيح العامة.