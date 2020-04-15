«ونحن مسؤولون» في «أشغال الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة المرحلة الأولى من حملة «ونحن مسؤولون» التي تضمنت تعقيم مباني الدائرة بالتعاون مع شركة «بيئة».

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة تواصل جهودها في عمليات التعقيم مع الشركاء للحد من انتشار كورونا والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، حيث تم تعقيم جميع مرافق الدائرة وفروعها، بالإضافة إلى المشاريع الإنشائية.

من جهته، نوه عبدالله بوعلي، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، رئيس لجنة متابعة العمل عن بُعد، بضرورة التوعية المستمرة وبكافة الوسائل المتاحة، حيث بين أن الدائرة قامت بالتعميم على جميع الموظفين والعمال في القطاع الفني بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة تباعد العمال مسافة لا تقل عن مترين خلال فترة العمل، وارتداء الكمامات ومنع التجمعات، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لوقايتهم من الفيروسات والأمراض، وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

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