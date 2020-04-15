توعية 162 ألف عامل بإجراءات الوقاية من «كورونا»

تحرير الأمير (دبي)

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، سلسلة حملات توعوية بمرض كورونا، بغية ضمان بيئة صحية وآمنة للشريحة العمالية، استفاد منها 161 ألفاً و977 عاملاً.

وفقاً للعميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة.

وأوضح المطوع أن الزيارات التي قام بها عناصر فرق الدفاع المدني، وعددهم (52) عنصراً شملت قرابة 490 سكناً عمالياً، مشيراً إلى أن الإدارة نفذت مسحاً ميدانياً أعدته قبل الشروع بحملة توعوية بشأن أساليب الوقاية والحماية الواجب اتباعها لمكافحة وباء كورونا، مستهدفةً السكنات العمالية في دبي.

وقال لـ«الاتحاد» إن نتائج المسح أظهرت التزام نسبة كبيرة من المساكن العمالية باشتراطات الصحة العامة، مضيفاً بأن الحملة جاءت في إطار الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي تنفذها حكومة دبي منذ 22 مارس الماضي.

وأوضح العميد المطوع أن الجهات المشاركة في الحملة تضم فرقاً من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة، وبلدية دبي بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال إن الزيارات لسكن العمال شملت مناطق المحيصنة (سناپور)، وحتَّا، ومجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، وجبل علي، والقوز 1، و2، و3، و4 إضافة إلى سكنات العمال الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020.

وأفاد بأن الحملة ركزت على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الغرف، وأماكن الطبخ وقاعات تناول الطعام، فضلاً على الإجراءات الوقائية عند الخروج من السكن، مثل الالتزام بترك المسافة الآمنة، وارتداء الكمامات والقفازات، وقياس درجات الحرارة بصورة يومية، وأيضاً تعقيم الحافلات المستخدمة في نقلهم إلى مواقع العمل، كما قامت فرق الدفاع المدني وبلدية دبي بتوزيع ملصقات إرشادية. وأضاف أن الحملة ركزت أيضاً على التعريف بالفيروس وطرق انتقال العدوى وكيفية انتشارها، والاحتياطات الواجب اتخاذها على المستوى الشخصي للحماية من الفيروس وكذلك حماية الآخرين، وأيضاً التعريف بالإرشادات العامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي، مقروناً بطرح هذه المعلومات بأسلوب مبسط كي تصل المعلومة بوضوح للعامل.

وأكد أن أهداف الحملة تتكامل وتتوافق مع الجهود الوقائية وعمليات التعقيم التي تقوم بها بلدية دبي، لافتاً أن نظافة المساكن العمالية تعتبر مطلباً أساسياً لضمان صحة وسلامة العمال في الظروف الراهنة.