طائرات شرطة رأس الخيمة: خلك بالبيت

رأس الخيمة (الاتحاد) حلّقت طائرات قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، في أجواء الإمارة موشحة بعبارات توعوية تحث أفراد المجتمع كافة على التزام البقاء في المنازل، وتطبيق إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن أمن وسلامة المجتمع يأتيان في مقدمة أولويات شرطة رأس الخيمة، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تدعونا باستمرار للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين باعتبار نشر وتعزيز الأمن واجباً وطنياً، وعلينا جميعاً الالتزام به للوقاية من خطر تفشي الفيروس.

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