«الإمارات للإنترنت الآمن» تدعو الأسر لمراقبة الأطفال

جمعة النعيمي (أبوظبي) أكد المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أنه نظرا للظروف التي تشهدها الدولة في ظل الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وتحول الغالبية من أولياء الأمور الموظفين للعمل عن بُعد والطلاب للتعلم عن بُعد، يواجه أولياء الأمور والأسر والأهالي بعض التحديات أثناء الحجر المنزلي خلال هذه الأزمة العابرة.

وقال: «إن الأمر يحتم علينا في عام الاستعداد للخمسين للجهود التي يبذلها برنامج خليفة للتمكين (أقدر)، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وكافة الجهات المختصة بالدولة، مواصلة الجهود من أجل تحقيق استخدام آمن للإنترنت لأبنائنا الطلبة والشباب.

وأضاف: يوصي المختصون في التنمية البشرية بمجموعة من النصائح حول كيفية الحفاظ على الصحة النفسية للأطفال وأبنائنا الطلبة من خلال بناء حوار إيجابي بهدف التآلف والتقارب الأسري، واستلهام الدروس من هذه الأزمة في تطوير المهارات، ووضع برنامج متنوع مبدع للأنشطة الثقافية والرياضية، وتعليم الأبناء ضرورة تجنب الإشاعات والإبلاغ عن مخاطر التنمر والابتزاز الإلكتروني، والحرص على تناول الغذاء الصحي، وتجنب مخاطر العزلة الاجتماعية وإلإدمان في استخدام الأجهزة الذكية في وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الخطرة.

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