منى الحمودي (أبوظبي) سجلت مراكز أبوظبي للمسح الوطني 5 آلاف و338 فحصاً خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، وذلك في مختلف المراكز والواقعة في مدينة زايد الرياضية والباهية والوثبة.

وأكدت «الخدمات العلاجية الخارجية»، أن إجمالي الكوادر الطبية والفنية والإدارية والبالغ عددهم 120 شخصاً في مختلف مراكز المسح في أبوظبي، على أهبة الاستعداد طوال الوقت، وحريصة على تقديم خدمات الفحص بكفاءة عالية وباستخدام أحدث الأجهزة الطبية، وذلك طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وتأتي مراكز المسح في إطار خطط الخدمات العلاجية الخارجية لتسهيل حصول الراغبين بالفحص على الخدمة بصورة متكاملة، وتقليل الازدحام في المراكز الصحية، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين أفراد المجتمع وعدم التلامس لتقليل العدوى.

وقالت الدكتورة حصة الظفيري، أخصائية طب أسرة مدير مركز المسح في الباهية، إن «الخدمات العلاجية الخارجية» تهدف بشكل مستمر إلى تطوير الأداء وتقديم خدمات صحية متكاملة وعالية المستوى، وتحسين الخدمات للوصول إلى أعلى مستويات الرضا في تقديم الخدمات الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5338 فحصاً في مراكز أبوظبي خلال يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.