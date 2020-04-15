فحوص دورية للفرق العاملة في المراكز

سعيد أحمد (أم القيوين)
أكد الدكتور سيف الحمادي، مدير مركز المسح الوطني لفحص فيروس كورونا بأم القيوين، أن جميع الفرق العاملة في المراكز من كوادر طبية وتمريضية ومتطوعين، يخضعون لفحوص الكشف عن الفيروس بشكل دوري، للتأكد من خلوهم من المرض، وللاطمئنان على صحتهم.
وأضاف: «إن الفرق تعمل من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساء من الأحد إلى الخميس، وتستقبل العديد من المراجعين من جنسيات مختلفة وأعمار متفاوتة».
وأشار إلى أن الإقبال على مركز المسح الوطني بأم القيوين في تزايد، وهذا يدل على وعي وثقافة المواطنين والمقيمين بأهمية إجراء الفحص للتأكد من صحتهم، وتجاوبهم السريع مع مبادرة إنشاء مراكز مسح وطنية في مختلف مناطق الدولة، لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على الناس.
وقال الدكتور سيف الحمادي: «إنه تم تخصيص 4 حارات لمرور المركبات داخل المركز، وتركيب أجهزة تقرأ بيانات بطاقة الهوية، وبعد التأكد من البيانات ينتقل الشخص إلى مكان أخذ المسحة، وتستغرق العملية من 3 إلى 5 دقائق».
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