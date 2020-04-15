الامارات | شرطة أبوظبي تسجل حوادث طرق نتيجة «الدراسة أثناء القيادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تسجل حوادث طرق نتيجة «الدراسة أثناء القيادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأنها سجلت، خلال الفترة الأخيرة، وقوع حوادث مرورية على الطرق، على خلفية قيام طلبة جامعيين متهورين بمتابعة دراستهم عن بعد، باستخدام هواتفهم وأجهزة الحاسوب (لابتوب)، أثناء قيادة المركبات، الأمر الذي يسبب تشتتاً في التركيز وعدم الانتباه لمخاطر الطريق، ما أدى إلى وقوع هذه الحوادث.

وكشفت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أنها رصدت مقاطع فيديو انتشرت، أخيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم خلالها طلبة في المرحلة الجامعية، بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة أثناء قيادة المركبة، وبجوارهم أجهزة حاسوب خلال عملية الدراسة عن بعد، مصحوبة بتعليقات غير مسؤولة ومباهاتهم بالتحايل بإثبات الحضور الوهمي للدروس، فقط عبر تشغيلها عبر أجهزة الحاسوب من دون متابعة لها، ثم نشر هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت شرطة أبوظبي بالأسر تشديد الرقابة على أبنائها، وحثهم على متابعة تحصيلهم الدروس عبر التعليم عن بعد، خلال هذه الفترة، من البيت، وتوعيتهم بخطورة استخدام الهواتف وأجهزة الحاسوب أثناء قيادة المركبة، لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وحذرت في الوقت ذاته من المساءلة القانونية لمروجي مقاطع الفيديو التي تسخر من الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومنها عملية التعليم عن بعد.

ودعت شرطة أبوظبي الطلبة إلى الالتزام بمتابعة التعليم عن بعد عبر الأجهزة الإلكترونية في الأماكن المخصصة لها، وليس أثناء قيادة المركبة، لما يسببه ذلك من تشتيت انتباه السائقين، ويؤدي إلى حوادث مرورية جسيمة.

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وحذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر استخدام الهواتف وأجهزة الحاسوب (اللابتوب) أثناء قيادة المركبات، لمتابعة الدراسة عن بعد في ظل الظروف الحالية، والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة حالياً.

وأوضحت أن الهدف من العمل أو الدراسة عن بعد، هو تعزيز فكرة البقاء في البيت إجراء احترازياً لضمان سلامة أفراد المجتمع، أما استخدام الهواتف والحواسيب أثناء قيادة المركبات فيعد مخالفة واضحة لقوانين وأنظمة المرور، إلى جانب تشتيت ذهن السائق، ما يؤدي إلى انحراف المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والتسبب في حوادث مرورية مأساوية.

800 درهم غرامة

دعت شرطة أبوظبي مستخدمي الهواتف وأجهزة الحواسيب بغرض العمل عن بُعد أو الدراسة، إلى عدم استخدام «الهواتف والأجهزة المحمولة» أثناء قيادة المركبة على الطريق، أو التصوير بها بغرض المباهاة والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، المصنف من المخالفات الخطرة، وتطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، (أ) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، (ب) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، ومخالفتها غرامة 800 درهم وأربع نقاط مرورية.