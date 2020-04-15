الامارات | ترخيص إلكتروني للعاملين في المهن الصحية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص إلكتروني للعاملين في المهن الصحية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، أمس، إطلاق مبادرة الترخيص الإلكتروني كجزء من الإجراءات التي تتخذها لدعم العاملين في الخطوط الأمامية في المهن الصحية.

ومع تقديم مبادرة الترخيص الإلكتروني الآمنة، سيستفيد أخصائيو الرعاية الصحية من المتطلبات الإدارية المخففة، مثل توفير وقت الانتظار للحصول على الرخصة المطبوعة، وتحديثات فورية عند إضافة صاحب عمل دائم جديد أو تجديد الترخيص، إضافة إلى توفير رسوم الطباعة والتسليم.

وفي السياق نفسه، أدخلت سلطة مدينة دبي الطبية تحديثات أخرى، لضمان قدرة أخصائيي الرعاية الصحية على تجديد ترخيص مزاولة المهنة في ظل التحديات الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ودرست السلطة لهذا الغرض التحديات التي يواجهها أخصائيو الرعاية الصحية أثناء تجديد رخصهم، والتي تكمن بشكل أساسي في عدد ساعات التطوير المهني المطلوبة للترخيص، وحضور الدورات المعنية بنسبة 50% بشكل شخصي، ودورات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسية التي تتطلب كذلك حضوراً شخصياً.

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ولدعم جميع أخصائيي الرعاية الصحية في المنطقة الحرة، البالغ عددهم 4500، أعلن القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية عن قبول هذه الدورات عبر الإنترنت بنسبة 100% الآن.

وقال المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، جمال عبدالسلام: «من خلال تطبيق مثل هذه الإجراءات، فإننا نقوم بالتخفيف عن جميع أخصائيي الرعاية الصحية في المنطقة الحرة من أطباء وممرضين وعاملين في المهن الطبية المساندة، الذين يخاطرون بحياتهم للحفاظ على سلامتنا وسلامة العاملين في المهن الصحية المرخصين في فروع المرافق الطبية الأخرى العاملة في مدينة دبي الطبية».

وأكد أن مبادرة الترخيص الإلكتروني تتماشى مع جهود حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي، وتمثل جانباً مهماً يضمن استمرارية العمل عن طريق جعلها خدمة إلكترونية لا تتطلب حضور أخصائيي الرعاية الصحية إلى مكاتبنا لإنجازها.

وأضاف جمال عبدالسلام أنه بهدف دعم الجهود الوطنية لمكافحة «كوفيد- 19»، يسمح للأطباء وأخصائيي الرعاية الصحية بالعمل في مرافق متعددة في الوقت نفسه بمختلف أنحاء دولة الإمارات، إضافة إلى تطوع عدد من أخصائيي الرعاية الصحية للاستفادة من خبراتهم إلى جانب نطاق ممارستهم الحالية.