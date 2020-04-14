الامارات | شرطة دبي تسجل 238 مخالفة «عدم ارتداء كمامة» و«تباعد اجتماعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسجل 238 مخالفة «عدم ارتداء كمامة» و«تباعد اجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت شرطة دبي 238 مخالفة عدم ارتداء كمامة طبية في الأماكن المغلقة، و«عدم مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي»، شملت 233 مخالفة تحذيرية، وخمس مخالفات جزائية، لأشخاص داخل مركباتهم، وذلك من إجمالي 2527 مخالفة حررتها لمخالفي تعليمات قرار تقييد الحركة، بعد تمديد عمليات التعقيم الوطني في الإمارة على مدار اليوم.

وقال مدير الإدارة العامة لشرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، لـ«الإمارات اليوم» إن المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أكدت أن لبس الكمامة ضروري، سواء للأشخاص الذين يعانون أمراضاً تنفسية أو لا، عكس الدراسات السابقة التي أفادت بأن لبس الكمامة يقتصر على من يعاني أعراضاً تنفسية مثل السعال.

وأضاف أنه بناء على ذلك تم إصدار تعميم بضرورة ارتداء الكمامات داخل المركبات، وحررت شرطة دبي تلك المخالفات استناداً إلى التعميم، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لتعزيز سلامة أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن شرطة دبي حرصت على تحرير مخالفات تحذيرية في البداية، لتنبيه أفراد الجمهور إلى ضرورة ارتداء الكمامة داخل المركبات، وفي حال ضبط الشخص ذاته في حالة عدم التزامه بذلك مرة ثانية تحرر له مخالفة جزائية، وذلك لضمان الشفافية التامة في تطبيق التعليمات، حتى لا يدعي أحد عدم معرفته بذلك، مشيراً إلى أن غرامة تلك المخالفة 1000 درهم.

وقال المزروعي إن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل وفق منظومة تضم شركاء عديدين، تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، مؤكداً أن التعليمات كانت واضحة ومفصلة في قرار تمديد برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، وما صاحبه من إجراءات تقييد الحركة، وتم إعفاء المخالفين في اليوم الأول بمكرمة من القيادة، ومن ثم بدأ تفعيل نظام المخالفات في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى وتسريع عمليات التعقيم.

Advertisements

وبلغ إجمالي المخالفات التي حررتها شرطة دبي، منذ تنفيذ قرار تقييد حركة مرور المركبات والمشاة ضمن برنامج التعقيم الوطني، 2527 مخالفة، بواقع 2076 مخالفة تحذيرية، وثماني مخالفات جزائية لأشخاص خرجوا من المنزل دون مقتضى أو ضرورة، أو لغير دواعي العمل أو شراء الاحتياجات الأساسية، بحسب القرار الذي أصدرته حكومة دبي بشأن تقييد الحركة، والفئات المستثناة والحالات المسموح لها بالخروج.

كما حررت 204 مخالفات تحذيرية، ومخالفة جزائية واحدة لعدم الالتزام بعدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، الذي حُدد بثلاثة أشخاص.

مسؤولية قانونية

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، التي تصاحب برنامج التعقيم الوطني، لضمان الحفاظ على الأمن والسلامة، مؤكدة أن التزام كل فرد، عامل رئيس في الحفاظ على سلامة المجتمع، والإخلال بالتعليمات الاحترازية يضع الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكانت شرطة دبي أعلنت أن نظام المخالفات، خلال فترة التعقيم الوطني، التي تمتد على مدار الساعة في الإمارة، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي يصحح المخالفة مباشرة حتى لو التقط الرادار السيارة، إذ يستثني تلقائياً مركبات الفئات المستثناة، وحاملي التصاريح من أفراد المجتمع الذين يخرجون لقضاء احتياجاتهم الضرورية.