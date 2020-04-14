الامارات | "الصحة" تكشف عن 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مساء اليوم عن اجرائها أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت الوزارة عن رصدها 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تعود لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، حيث تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقاً.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 81 حالة شفاء وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك ترتفع حالات الشفاء في الدولة إلى 933 حالة.