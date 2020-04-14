450 طلبية يومياً لتوصيل الدواء للمرضى في دبي

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الصحة بدبي، أنها تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في أعداد طلبيات الدواء، التي يتم توصيلها إلى المنازل عبر مبادرة «دوائي»، إلى 450 طلبية يومياً على مستوى الدولة، وذلك بعد انضمام شركتي «طلبات» و«أرامكس» إلى ناقلات الهيئة، في ضوء استراتيجيتها في توسيع دائرة التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، الذي يشكل عنصراً داعماً مهماً للمنظومة الصحية المتكاملة في الإمارة.

صرح بذلك الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي، موضحاً أن الهيئة أطلقت خدمة «دوائي» لتوصيل الدواء لمنازل المرضى من كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي، في ديسمبر من العام الماضي، وفي ضوء الظروف الحالية بسبب التحدي العالمي لفيروس كورونا المُستجد «كوفيد-19»، توسعت الهيئة في خدمة التوصيل لتشمل جميع مناطق الدولة.

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