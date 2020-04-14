إجراءات ميسرة في مركز المسح بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

تتسم الإجراءات التي تتم مع المراجعين لمركز المسح الوطني بالشارقة لإجراء الفحوص المتعلقة بكورونا «كوفيدـ 19»، بالبساطة والسهولة منذ استقبالهم على الباب الرئيس، ومروراً بخط السير للمسارات الأربعة المحددة في نادي الجولف والرماية بالإمارة، إلى أن يتم أخذ العينة منهم داخل مركباتهم.

وأكد عدد من المراجعين أن بساطة الإجراء وسهولتها، شجعتهم كثيراً على إجراء الفحص التطميني، وكذلك حسن الاستقبال من القائمين على المكان من أطباء وفنيين وإداريين ومتطوعين، يقدمون نموذجاً جيداً في تقديم الخدمة، سواء للفئات المستحق فحصها مجاناً من كبار المواطنين والنساء الحوامل وأصحاب الهمم ومن لديه بوادر بالمرض، أو للفئات الراغبة في إجراء الفحص بمقابل مادي «370» درهماً.

وأكد المواطن «السبعيني» عبد الله يوسف أحمد، من الشارقة، 71 عاماً، أنه حضر لإجراء الفحص الخاص بـ«كورونا»، وأن الإجراءات كانت ميسرة وسهلة، ولم يستغرق الأمر منذ دخول المكان لوقت الخروج منه سوى 10 دقائق فقط، منها دقيقتان إلى ثلاث دقائق للفحص نفسه.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة للبلاد تقدم الدعم كافة لأبنائها والمقيمين على أرض الإمارات، وأنه سمح له بإجراء الفحص مجاناً لكونه من كبار المواطنين، مضيفاً: أن مثل هذا الاهتمام، يندر أن يكون في دول أخرى، وهو ما أظهره الواقع في غالبية بلدان العالم، والتي عانت وما زالت في تقديم الرعاية لمواطنيها والاهتمام بهم وتوفير الإمكانيات لهم في التعامل مع هذا الفيروس الذي ينتشر بصورة كبيرة عالمياً.

وذكر المواطن سيف علي محمد من دبي، أنه حضر للقيام بالفحص الخاص بفيروس «كورونا»، وذلك ليطمئن عليه وعلى أسرته، وأن الإجراء كان سهلاً وبسيطاً جداً، كما أن الاستقبال من قبل المشرفين على المركز، جيد جداً، وأنه ينتظر نتيجة الفحص بعد أن أخبروه بأنها ستكون في مدة يومين إلى خمسة أيام، وعبر رسالة نصية سيستقبلها هاتفياً.

وطالب الجميع بإجراء الفحوص كإجراءات احترازية حتى يطمئنوا على أنفسهم، وكذلك يكونوا مطمئنين على أسرهم وبلدهم أيضاً، وفي حال ثبوت إصابتهم بالفيروس – لا قدر الله – يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأنهم لعدم تسببهم في انتقال العدوى للآخرين دون أن يدروا.

وذكر حمد حسن، من مواطني الشارقة، أنه فضل القيام بالمسح من خلال المركبة، بعد أن تم افتتاحه بالشارقة، مدركاً أهمية هذا الإجراء حفاظاً على صحته وصحة أسرته، وكذلك الصحة العامة، لما فيه من الصالح العام للجميع.

ودعا الجميع إلى أن يحذوا حذوه وأن يلتزموا بإجراء مثل هذه الفحوص للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابتهم بالعدوى، وبالتالي الالتزام بمنازلهم خلال الفترة الحالية والتي حددتها البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

4 مسارات للفحص

أكد أحمد علي النيادي، مسؤول مركز المسح الوطني بالشارقة، استعداد فريق العمل وجاهزيته لخدمة كل المترددين على المكان لإجراء الفحوص بصورة سهلة وميسرة. وقال: إن افتتاح هذا المركز جاء ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدائرة الصحة في أبوظبي، «صحة»، بإنشاء مراكز مسح «من المركبة» على مستوى الدولة، مماثلة لمواصفات المركز الذي افتتح منذ فترة في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وهو ما سهل على المواطنين والمقيمين في الشارقة، لإجراء الفحص. ولفت إلى أن عملية الفحص تمر عبر 4 مسارات، ومن خلال فريق عمل متكامل من مختصين من أطباء وفنيين وإداريين يصل لنحو 40 شخصاً، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً من يوم الأحد وحتى الخميس.