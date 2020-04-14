الامارات | 1487 فحصاً لـ "كورونا" من المركبة بمركزي المسح الوطني في دبي خلال يومين

شكرا لقرائتكم خبر عن 1487 فحصاً لـ "كورونا" من المركبة بمركزي المسح الوطني في دبي خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مصادر رسمية لـ"الإمارات اليوم" بأن مركزي ميناء راشد والخوانيج للمسح الوطني لفيروس كورونا (كوفيد19) من المركبة، أجرى 1487 فحصاً خلال يومين فقط هما الأحد والإثنين من هذا الأسبوع.
وتدير شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) 14 مركزاً للكشف عن فيروس كورونا المستجد من المركبة في مختلف إمارات الدولة، مجهزة وفقاً لأعلى المعايير، ومزودة بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا.
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