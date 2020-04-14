الامارات | "طرق الشارقة": إيقاف النقل بين المدن وإغلاق محطة الجبيل للحافلات اعتباراً من اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إيقاف النقل بين المدن، وإغلاق محطة الجبيل للحافلات، اعتباراً من اليوم 14 أبريل حتى إشعارٍ آخر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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