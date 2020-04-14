اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "طرق الشارقة": إيقاف النقل بين المدن وإغلاق محطة الجبيل للحافلات اعتباراً من اليوم

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق الشارقة": إيقاف النقل بين المدن وإغلاق محطة الجبيل للحافلات اعتباراً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إيقاف النقل بين المدن، وإغلاق محطة الجبيل للحافلات، اعتباراً من اليوم 14 أبريل حتى إشعارٍ آخر.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "طرق الشارقة": إيقاف النقل بين المدن وإغلاق محطة الجبيل للحافلات اعتباراً من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا