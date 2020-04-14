«النقل المتكامل».. منظومة تعقيم متكاملة للمرافق الخدمية والنقل العام في أبوظبي

اتخذ «مركز النقل المتكامل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إجراءات احترازية ووقائية للحد من فيروس كورنا المستجد «كوفيد 19»، وفقاً لأعلى المعايير الصحة العالمية، وتبنى استراتيجية متكاملة ثبت نجاحها في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية، والعاملون في منشآت الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي في التصدي للفيروس.

وفي هذا الشأن نظم «المركز» حملة واسعة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تحقق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في قطاع النقل، وهي الحملة التي جرى تكثيفها بعد إطلاق «برنامج التعقيم الوطني» من قبل وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، ويشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام.

وشملت عملية التعقيم التي ينفذها المركز ولا تزال مستمرة، جميع حافلات النقل العام البالغ عددها 627 حافلة و6390 مركبة أجرة، تعمل في إمارة أبوظبي إلى جانب مراكز إسعاد المتعاملين، وغيرها من المرافق الخدمية والأماكن العامة في هذا القطاع، وذلك عبر استخدام مواد تعقيمية صديقة للبيئة، وأحدث أجهزة التعقيم وتقنيات الرش.

وأكد مسؤولو مركز النقل المتكامل في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أنه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لم يدخر المركز جهداً في سبيل اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وبما ينسجم والتوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.

وذكر المركز أنه قام بتركيب بوابة ذكية عند المدخل الرئيس لمحطة الحافلات الرئيسة في كل من مدينتي أبوظبي والعين، تقوم بعملية رش تلقائي لمواد معقمة صديقة للبيئة على الجمهور من الداخلين إلى مبنى المحطة، موضحاً أن مثل هذه البوابات تؤدي دوراً فاعلاً في دعم الخطط الرامية للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام.

ونوه المركز إلى أنه أصدر عدداً من التعاميم اللازمة للشركات المشغلة للدراجات الكهربائية «سكوتر» في إمارة أبوظبي بشأن ضرورة تعقيم هذه الدراجات المنتشرة في الإمارة.

بدوره، قام «مركز التحكم المروري» التابع لمركز النقل المتكامل بتعقيم أزرار المشاة وأصول الإشارات الضوئية لـ 566 إشارة ضوئية موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بهدف ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المشاة، إلى جانب توفير 11 دورية لدعم وتأمين فرق شركات التعقيم على مستوى إمارة أبوظبي أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

وفيما يخص النقل المدرسي، قام مركز النقل المتكامل، وبإشراف فريق سلامة الطلاب التابع له، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لتعزيز أمن وسلامة الطلاب، وأصدر في هذا الصدد التعاميم اللازمة للجهات المشغلة للحافلات المدرسية، بالتنسيق والتعاون مع المنشآت التعليمية، بشأن مشروع تنظيف وتعقيم الحافلات المدرسية كافة بشكل يومي.

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وأشار إلى أن عملية التعقيم جرت على فترتين، الفترة الأولى تمت قبيل الإعلان عن تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة «التعلم عن بُعد»، عبر تنظيف وتعقيم الحافلات، بما لا يقل عن مرتين يومياً أو أكثر إن دعت الحاجة إلى ذلك. أما المرحلة الثانية، فقد تزامنت مع مبادرة «التعلم عن بُعد»، وأصدر خلالها المركز تعميماً للشركات المشغلة بشأن تعقيم الحافلات بشكل كامل، وعدم استخدامها بعد التعقيم وتجهيزها للعمل قبل بداية الفصل الدراسي الجديد.

ومن أجل ضمان تحقيق الهدف الرئيس من عمليات التعقيم ألا وهو أمن وسلامة أبنائنا الطلبة، باشر فريق منظومة سلامة الطلاب بالمركز حملات تفتيشية بدءاً من منتصف شهر مارس الماضي بمواقع الجهات كافة المشغلة لخدمة النقل المدرسي بهدف مراقبة عملية التعقيم ومعاينة الحافلات المعقمة، والتأكد من تنفيذ العملية حسب الأسس والبرامج الموضوعة. ولا تزال تلك الحملات مستمرة حتى الآن حرصاً على أمن وصحة وسلامة الطلاب.

وكان «مركز النقل المتكامل»، قد أطلق خدمة «حافلة عند الطلب» المجانية للموظفين العاملين في القطاع الصحي عبر التطبيق الذكي بمختلف تخصصاتهم، ونقلهم بين مساكنهم ومقار عملهم في مدينة أبوظبي، أي توفير خدمة التنقل «من الباب إلى الباب» من الساعة السادسة مساء إلى الثامنة صباحاً، وذلك خلال فترة تقييد الحركة المرورية المطبقة على وسائل النقل العام، ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة على صعيد الدولة للحد من فيروس كورونا، تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية، والعاملون في منشآت الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي للتصدي للفيروس.

تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تأمين وسيلة نقل مجانية ومريحة وآمنة للموظفين العاملين في المنشآت الصحية بين مساكنهم ومقار عملهم وتأمين عودتهم بعد انتهاء الدوام بكل سهولة ويسر، وبما يوفر عليهم الوقت والجهد من خلال تسيير حافلة عند الطلب تتميز بحداثتها ومواصفاتها المتطورة.

وأوضح المركز أنه يدرس خلال المرحلة المقبلة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي للخدمة ومواعيد تشغيلها، وهي الخدمة المخصصة لموظفي المنشآت الصحية فقط. من خلال تحميل تطبيق على الهاتف الذكي من «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، ومن ثم اتباع الخطوات التالية عبر تحديد المكان الخاص بالمستخدم والوجهة المستهدفة، واختيار مسار الرحلة الأفضل بالنسبة له قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة منه. وسيظهر اسم السائق ونوع الحافلة ورقم اللوحة الخاصة بها في التطبيق.