"نستله" تقدم لمحة عن إجراءاتها المتعلقة بالتصنيع والتوزيع والسلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



تبذل شركات تصنيع الأغذية والمشروبات قصارى جهدها لضمان توريد وتوزيع السلع الأساسية بما يلبي الطلب المتزايد في المنطقة خلال أزمة "كوفيد-19".

في هذا الفيديو، تقدم "نستله" لمحة موجزة عن إجراءاتها المتعلقة بالتصنيع والتوزيع والسلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشغل فيها 25 مصنعاً للأغذية والمياه لتلبية احتياجات 19 دولة في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار الالتزام الذي أعلنت عنه الشركة بضمان استمرارية إنتاج وتوصيل الأغذية والمشروبات للمستهلكين، والامتثال في الوقت نفسه لأعلى معايير النظافة وسلامة الأغذية والتباعد الاجتماعي.

يعمل حالياً أكثر من 10 آلاف موظف لدى "نستله" بجهد في الخطوط الأمامية التي كل من المصانع والمستودعات والخدمات اللوجستية والمبيعات والتوصيل إلى المنازل.

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لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ليال دلال، مدير العلاقات الإعلامية، نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نبذة عن شركة نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

يعود إرث وتاريخ نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 100 عاماً، عندما تمت أول عملية بيع لمنتجات دقيق الحبوب للأطفال في مصر. واليوم، تدير نستله 25 مصنعاً للأغذية والمشروبات في 19 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر فرص عملٍ مباشرة لأكثر من 15 ألف موظف يلتزمون جميعاً بهدف الشركة في "تحسين جودة الحياة والمساهمة في بناء مستقبلٍ صحي أكثر". كما تساهم الشركة أيضاً بمنح فرص عملٍ غير مباشرة لآلاف آخرين من مختلف البلدان في المنطقة.

تضم قائمة منتجات نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 60 منتجاً مبتكراً لمختلف الفئات: منتجات الحليب وغذاء الرضّع، والقهوة، ومبيضات القهوة، والحلويات والسكاكر، وعبوات المياه، وحبوب الفطور، ومنتجات الطهي، وهيلث ساينس، وطعام الحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات. وذلك تحت علامات تجارية متعددة مثل: نستله نيدو، ونستله سيريلاك، ونستله نان، وS-26، وبروجرس، ونسكافيه، ونسبريسو، وبونجورنو كافيه، وكوفي مايت، وكيت كات، وماجي، ونستله فيتنس، ونستله جرين دور، ونستله بيورلايف، وأوبتيفاست، وبورينا فريسكيز.