سبعة أفكار رائعة للتسلية واللعب مع الأطفال بالمنزل

يطرح تطبيق Kidzapp دليل الأسرة الرقمي ثمانية طرق للتسلية مع الأطفال خلال الحجز الصحي، حيث أصبح الترفيه مع أطفالنا وقضاء ساعات طويلة معهم من الأمور اليومية، ومع قلة الخيارات وعدم التمكن من الخروج للنزهة علينا أن نصبح أكثر إبداعًا من أي وقت مضى وإبقاء أطفالنا مشغولين.

إليكم بعض اختياراتنا لبعض الطرق الرائعة للعب كعائلة:

القفز بالسفينة الدوارة الافتراضية

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طريقة ممتعة للغاية لجعل أطفالك يشعرون أنهم في الحديقة الترفيهية. كل ما تحتاجه هو تلفزيون أو كمبيوتر محمول وسلة غسيل. ابدأ اللعب واعثر على الكثير من ألعاب الملاهي الافتراضية هنا.

أوجد الإختلافات

تمتع بخوض تجربة لعبة Spot The Difference الكلاسيكية، تحدى نفسك وحاول التعرف على التغير في مظهر اللاعبين، هل ارتدوا قبعة أو أزالوا جوربًا أو ربما قاموا بشد شعرهم خلف أذنهم؟ أخرج خزانة الملابس وابدأ اللعب.