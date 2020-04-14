800 بيتزا تحصد جائزة "سوبر براند" العالمية

حصلت العلامة المحلية 800 بيتزا على جائزة السوبر براند العالمية المرموقة لعام 2020 للمرة الرابعة عن الأعوام 2014 و2015 و2018 و2020.

في عام 2010، دخلت 800 بيتزا بشراكة مع مجموعة بالحصا للضيافة مما أدى إلى نمو قوي في أعمالها. ففي أكتوبر 2012، انطلقت 800 بيتزا من الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعاً واحداً بمنطقة البرشاء بمساحة 40 مترًا مربعًا فقط، أما اليوم تنتشر الفروع في مختلف أنحاء دبي (مارينا ووك دبي، موتور سيتي، المركز العربي، أبيدوس (ذا الفيلا) ومراكز أسواق ولديها خطط للتوسع في أبوظبي هذا العام.

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