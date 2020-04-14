الامارات | شرطة أبوظبي تعفي المركبات التجارية من رسوم التسجيل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعفي المركبات التجارية من رسوم التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها أبوظبي، نفذت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، قرار إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى نهاية العام.



ونشر مكتب أبوظبي الإعلامي على "تويتر": "تشجع شرطة أبوظبي جميع الشركات والمؤسسات على الاستفادة من القرار عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني http://adpolice.gov.ae، وتذكر أفراد الجمهور بأنها توفر جميع الخدمات الشرطية عبر قنواتها الرقمية بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المُطبّقة في الدولة".