الامارات | بلدية الشارقة: 210 آلاف ساعة تعقيم.. والعمل مستمر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة: 210 آلاف ساعة تعقيم.. والعمل مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة أن أعمال التعقيم مستمرة ومتواصلة يومياً، وتقوم من خلالها بتغطية جميع المناطق السكنية والتجارية والصناعية، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الدور المجتمعي للبلدية، كونها جزءاً كبيراً من منظومة خط الدفاع الأول، وتبذل جهوداً كبيرة على مدار الساعة لتطهير وتعقيم جميع مناطق ومماشي وشوارع وأنفاق مدينة الشارقة.

وأوضح مدير عام البلدية ثابت الطريفي أن أعمال التعقيم تتم يومياً مع بدء حملة «خلك بالبيت»، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتعقيم جميع المناطق والمرافق باستخدام آليات ومعدات ضخمة وكبيرة يتجاوز عددها 400 آلية، وبكوادر مؤهلة ومزودة باللباس اللازم يبلغ عددها 900 موظف، حيث أنجزت هذه الفرق منذ بدء البلدية بأعمال التعقيم أكثر من 210 آلاف ساعة عمل، أكدت خلالها الدور الملموس الذي تقدمه البلدية بالتعاون مع الشركاء في الحد من انتشار الفيروس وخدمة المجتمع.

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وأشار مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق إلى أن جميع المعدات والمواد التي يتم استخدامها صديقة للبيئة، حيث تم استخدام أكثر من 25.6 مليون لتر من المعقمات حتى الآن، تحت إشراف كادر مؤهل ولديه الخبرة والكفاءة، وتم تزويده باللباس اللازم لحمياته وسلامته، كما تبذل جميع الفرق دوراً كبيراً وجهداً متميزاً من خلال تواجدهم على رأس عملهم يومياً والقيام بأعمال التعقيم والتطهير حتى الصباح وفق خطط ممنهجة ومدروسة يومية وأسبوعية وشهرية.

وأكد أن تعاون الجمهور ساهم في نجاح تحقيق الأهداف المرجوة من التعقيم وسير العمل بصورة سهلة من خلال التزامهم في منازلهم ضمن حملة «خلك بالبيت» وتقييد الحركة المرورية مع بدء البرنامج ما يعكس الوعي التام لديهم في مواجهة هذا التحدي وتعاونهم مع الجهات المختصة لتجاوز هذه المرحلة بتعاون وتكاتف الجميع.