الامارات | «قيادات الداخلية» يناقش مؤشر الجرائم المقلقة في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «قيادات الداخلية» يناقش مؤشر الجرائم المقلقة في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أبريل 2020

ناقش مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية مؤشرات الجرائم المقلقة على مستوى الدولة، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس الفريق ضاحي خلفان تميم، بتقنية الاتصال عن بعد اليوم، ضمن عدد من المواضيع المهمة، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي المتخذة في الدولة.

وتفصيلاً، ناقش المجلس مؤشرات الجرائم المقلقة على مستوى الدولة ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة ببشأنها، وبيان أهم التحديات التي تواجه رجال الأمن في التصدي لهذه الجرائم، وكيفية التعامل معها.

Advertisements

واستعرض المجلس مبادرات الوزارة لتعزيز جاهزية تقديم الخدمات وتسهيل الحصول عليها لإسعاد متعامليها والمجتمع والمحافظة على سلامتهم.

كما ناقش المجلس استخدامات عدد من التطبيقات الذكية بالوزارة تجاه المجتمع، والتي تعمل على تسهيل التواصل وأنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، وتمكن المتعاملين من الولوج لسلسلة من الخدمات الذكية وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيقات الذكية، ومن أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز وتعزز من الإجراءات الاحترازية في ظل الوضع الراهن.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بقيادات الشرطة والإدارات التابعة للوزارة، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي المتخذة في الدولة حيال الوضع الحالي ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

حضر المجلس كل من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، ومدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، والقائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، والقائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان النعيمي، والقائد العام لشرطة أم القيوين اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، والقائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، والقائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، وقائد عام الدفاع المدني اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، ومدير عام العمليات المركزية بالوزارة العميد الدكتور علي الطنيجي، ومدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية العميد حمد عجلان العميمي، ومدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، ونائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية العميد عبد العزيز الأحمد، ومدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة العقيد الدكتور فيصل الشعيبي، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.