الامارات | إعفاء السائقين من دفع المخالفات أو فحص النظر لمدة 3 شهور عند تجديد رخصة القيادة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء السائقين من دفع المخالفات أو فحص النظر لمدة 3 شهور عند تجديد رخصة القيادة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة تجديد رخصة قيادة المركبة إلكترونياً ومن دون دفع المخالفات أو إجراء فحص النظر المطلوب للتمكن من تجديدها، وذلك لمدة 3 شهور.



وأعفت الهيئة العملاء من المتطلبين، تسهيلاً عليهم للحصول على الخدمة حالياً خلال الاغلاق الكامل لمراكز إسعاد المتعاملين في كل أنحاء المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) التي تقتضي وجوب الالتزام بالمنازل.



وأصبحت خدمة تجديد رخصة القيادة غير متوافرة مؤقتاً من خلال مراكز اسعاد المتعاملين بدءاً من يوم الأحد 29 مارس الماضي.



ويتم إصدار رخصة القيادة الإلكترونية لتحل محل البطاقات الفعلية، وستكون سارية لمدة سنة، وذلك عند تجديدها عبر قنوات الهيئة الالكترونية والذكية المتاحة حالياً.

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ويستطيع العملاء الحصول على الخدمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/public-transport-and-services-updates?lang=ar

وكذلك عبر تطبيقات الهيئة الذكية، مثل تطبيق دبي درايف وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات.



وتتضمن إجراءات التقديم والحصول على الخدمة 4 خطوات فقط، تبدأ بالتسجيل بالموقع الإلكتروني ثم اختيار صفحة خدمات السائقين ومالكي المركبات ومن ثم إدخال المعلومات المطلوبة ليتم في الخطوة الرابعة الحصول على رخصة القيادة الالكترونية الصالحة لمدة عام.



يذكر أن البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الشهر الماضي، أظهرت أن عدد رخص القيادة المسجلة في نظام الهيئة وصل إلى مليونين و420 ألف رخصة في نهاية العام 2019، فيما وصل عدد الرخص الصادرة خلال العام 2019 الى 95 ألفاً و43 رخصة.