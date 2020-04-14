الامارات | «التربية» تمنع طباعة الواجبات المدرسية وأوراق العمل للطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تمنع طباعة الواجبات المدرسية وأوراق العمل للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية، فوزية غريب، بأن الوزارة وجهت بحصر أداء الواجبات المدرسية عبر بوابة التعلم الذكي فقط، من دون الحاجة إلى طباعة أوراق عمل أو تصميم مجسمات تعليمية.

وأشارت في تصريحات صحافية، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطط الوزارة للارتقاء بأداء الطلبة عبر منظومة التعلم عن بعد، وحرصاً منها على سلامتهم، وتجاوباً مع حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة.

وأضافت غريب: إن «الهدف من هذا الإجراء توجيه طاقات الطلبة واستثمارها عبر بوابة التعلم الذكي التي تضمن بما تتمتع به من خصائص تعليمية قيام الطلبة بواجباتهم المدرسية على أتم وجه، وتقليل احتكاك الطلبة بالبيئة الخارجية لما قد يسببه ذلك من مخاطر صحية».

وكان أولياء أمور طلبة أكدوا أن تكليفات المعلمين لأبنائهم أثناء حصة التعلم الذكي «التعلم عن بعد»، متعددة ومرهقة، إضافة إلى أن بعض المعلمين يلزمون الطلبة بتصوير وطباعة نماذج للأسئلة، حتى تتسنى لهم الإجابة عليها، ما يضطر الطالب إلى الذهاب للمكتبة ومخالطة الناس، في وقت تطلب فيه الجهات الحكومية من أفراد المجتمع ملازمة المنازل، كإجراء احترازي للحد من احتمالية انتشار فيروس كورونا.