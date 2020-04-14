الامارات | رداً لجميل الوطن عليه.. طفل إماراتي يتبرع بـ 100 ألف درهم من مدخراته لمكافحة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن رداً لجميل الوطن عليه.. طفل إماراتي يتبرع بـ 100 ألف درهم من مدخراته لمكافحة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سارع طفل إماراتي من إمارة عجمان يبلغ من العمر 9 سنوات لتقديم الدعم للجهات المعنية بالدولة مع تكثيف الجهود المتواصلة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من فرص انتشاره، وذلك بالتبرع بمبلغ 100 ألف درهم من مدخراته الشخصية التي أودعتها له أسرته، وذلك رداً لجميل الوطن عليه، إذ قامت الجهات الطبية بتوجيهات القيادة بالدولة بمعالجته بعد ولادته بعام 2011 وعمل له عملية نادرة خارج الدولة، جعلته يرجع للحياة ويمارس حياته الطبيعية ونشاطاته مثل باقي الأطفال.



وأكد الطفل الإماراتي محمد حميد عبد الحكيم لـ "الإمارات اليوم" أنه ولد في عام 2011، وكان يعاني من مشاكل صحية، ويحاج إلى عملية نادرة وطارئة بالقلب، لافتاً إلى أنه بعد التواصل مع المعنين من قبل والده وأسرته تم توجيههم من قبل قيادة الدولة لتسفيره إلى الخارج لإجراء العملية النادرة بالقلب.



وتابع: أنه بعد إجراء العملية في المستشفى ونجاحها، رجع إلى أرض الوطن، والأن هو بصحة جيدة بفضل قيادة الدولة، ويمارس نشاطاته المختلفة ويلعب مثل باقي الأطفال، ويذهب للمدرسة، وهو بالصف الثالث ويدرس حالياً بمدرسة شويفات، مبيناً بأن هذا كله بفضل الدولة، الأمر الذي دعاه يفكر بطريقة يرد بها الجميل للوطن ولقيادته.

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وأشار إلى أنه شاهد الكثير من رجال الأعمال والمسؤولين والشركات يتبرعون للدولة لمواجهة أزمة كورونا، ما دعاه إلى الطلب من والده بأن يتبرع من مدخراته الشخصية لصالح الدولة رداً لجميلها عليه، والوقوف بجانبها في هذه الأزمة، حتى ولو كان المبلغ رمزي، لافتاً إلى أن والده رحب بالفكرة، وأعطاه 100 ألف درهم ليضعها بحساب الجهات المعنية لمكافحة هذا المرض، ويكون عنصراً اجتماعياً فاعلاً لمواجهة الفيروس والأزمة العالمية، وتقليص فرص انتشاره إلى أدنى المستويات.



وتقدم الطفل محمد حميد بالشكر إلى قيادة الدولة عبر فيديو مصور وجه فيه رسالة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وعبر فيها عن رغبته في رد الجميل للإمارات دولة العطاء.



وبين والد الطفل حميد عبد الحكيم لـ "الإمارات اليوم" أن أبنه جاء له فجأة وهو جالس مع أسرته، وقال له أريد أن أتبرع للدولة مثل باقي الأشخاص الذين يتبرعون بهذه الأوقات لمكافحة فيروس "كورونا" رداً للجميل، ورحب بالمبادرة، واتصال بالمعنين واستفسر عن آلية التبرع، وتبرع بالمبلغ للجهات المعنية بإمارة عجمان.



وأشار أن مثل هذه الأوقات الصعبة، من الضروري أن تتضافر جهود المجتمع لتقديم الدعم للدولة التي لها أفضال كثيرة على المواطنين للتغلب على هذا الفيروس، لافتاً إلى أنه سعيد بتقديم أبنه هذا الإسهام الرمزي، وبمبادرته التي ترد جزءً من جميل الوطن عليه، والتي جعلته يرى طفله محمد يمارس حياته الطبيعية الأن، ويقوم بنشاطاته مثل باقي الأطفال الأخرين، فلولا الدولة لما وصل إلى ما وصل إليه حالياً.