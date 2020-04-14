في الإمارات العربية المتحدةSME COLLECTIVEإطلاق مجموعة



إننا نمر بأوقات أسثنائية، لم نمر بها من قبل. وسيتأثر كل شخص أو عمل بقدوم وباء COVID-19 بطريقة أو بأخرى، وسيكون مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم من أشد الفئات تأثرا. وما لا يعرفه الكثيرون هو أن مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو عنصر رئيسي في النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة. إن مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي للبلد في إزدياد مستمر، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هامة لأسباب اقتصادية كثيرة. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة لدولة الإمارات، دوراً رئيسياً في خلق فرص العمل. وهي تشكل مصدراً للإبداع والابتكار، و تطور قدرات وتخلق خدمات التي لم تكن متاحة من قبل في السوق، لذا فمن الضروري أن نحميها.

ولهذا ، واستجابة لتأثير الوباء على مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والاقتصاد ككل، قامت وكالتان من وكالات التسويق والاتصالات التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات العربية المتحدة بالإتحاد مع بعضهم، والتعهد ببذل كل ما في وسعهم لدعم وإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة باستخدام خبرتهم ومهاراتهم. ناتاشا هاثيرال - شاو، مؤسس شركة تيشتاش للتسويق والعلاقات العامة وشلوي راغ، مؤسس شركة فوكس أند هاوند للاتصالات الرقمية قامو بإنشاء SME RISE COLLECTIVE – المنصةالتي تضم مجموعة من المحترفين الذين سيتجمعون معاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات من خلال إعادة صياغة نموذج العلاقات العامة والتسويق التقليدي.

كلما حدث إنحدار اقتصادي، يصبح المستهلكون والشركات على ،حد سواء، أكثر حذراً في التعامل مع أموالهم المسثمرة في تكاليف التسويق والإعلان التي كثيراً ما تكون أول ما يتم إخصائها. ومع ذلك، فإن الإحصائيات أظهرت أن إستمرارية الاستثمار في التسويق والإعلان في دورة إنحدار اقتصادي يمكن أن يفيد الأعمال التجارية.

سيتم إطلاق مجموعة SME RISE COLLECTIVEيوم 13 أبريل، وستتاح الفرصة أمام الأفراد والشركات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رعاية الحزم التسويقية من مجموعة وكالات تسويق وإتصالات التي "ترد الصنيع" من خلال تقديم هذه الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة المحتاجة إليها.

تهدف مجموعة SME RISE COLLECTIVE إلى تحفيز الاقتصاد والحفاظ على ريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها من الناحيتين، الشخصية والمهنية.

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تحتوي المنصة على ثلاثة أقسام - "الدعم" و "التقديم" و "التعاون". يسمح قسم "الدعم" لأفراد المجتمع والأفراد والشركات بتقديم دعمهم للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال رعاية الحزم التسويقية. يمكن للجهات المختصة أن ترعى ب 100 درهم إماراتي فقط، ومن خلال رعاية الأعمال التجارية، ستحصل الجهات الراعية على فرصة الظهور في حملة العلاقات العامة التي تقدمها المنصة، على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات والحصول على التقدير لرعايتهم.

قسم "التقديم" يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بتقديم طلب للتأهل لإخذ الحزم التسويقية. ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتلقى الحزم التسويقية على حزمة مناسبة تلبي احتياجاتها على أفضل وجه في ذلك الوقت، مع التركيز على زيادة الوعي والعملاء والمبيعات عندما تكون في أشد الحاجة إلى هذا، لإستمرارية توظيف القوى العاملة، والدفع للموريدين، وكذلك دعم الاقتصاد الشامل.

قسم "تعاون" يدعو وكالات التسويق والاتصالات الأخرى والموظفين المستقلين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى خدمة Collective وتقديم خدماتهم بمجرد التوقيع على الحزم التسويقية و توفير موارد إضافية لإتمام هذه الحزم.

وقالت ناتاشا هيثرال شاوي، عن هذه المجموعة الجديدة: "لقد أنشأنا هذه المجموعة لسبب واحد بسيط، لأننا نعتقد أن لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على مجتمعاتنا وشركاتنا في هذا الوقت العصيب. إن مجموعة SME RISE COLLECTIVE تتعلق بالقدرة على تقديم الدعم لإستمرارية بقاء مجتمع الشركات الصغيرة و المتوسطة لدى الإمارات العربية المتحدة، وتغطية أكبر عدد ممكن من الرواتب، مما يضمن استمرارية الأعمال وتمكن تقديم خدمات التسويق والإعلان التي تشتد الحاجة إليها في الشركات الصغيرة والمتوسطة."

أضافت كلوي راج: "نحن متحمسون جدا لهذه المبادرة. وبعد أن رأينا الكثير من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الشهر الماضي، نحن واثقون من أن مجموعة SME RISE COLLECTIVE لديها القدرة على الحصول على دعم مذهل وإجراء تغيير حقيقي في الاقتصاد وحياة العديد من الناس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. لأننا جميعًا أقوى معًا كمجموعة".