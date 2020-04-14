الامارات | عامل يضع أصبعه في فمه أثناء إعداد الخبز بالشارقة.. «فيديو» كشف امره

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يضع أصبعه في فمه أثناء إعداد الخبز بالشارقة.. «فيديو» كشف امره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أمس، مخبزاً، وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وقيام أحد العاملين في المخبز بوضع أصبعة في فمه خلال عملية وضع الخبز إلى الأكياس، إذ ظهر هذا الأمر خلال مقطع فيديو أرسله ناشط اجتماعي للجهات المعنية في الإمارة.



وأكدت الدائرة حرصها واهتمامها على مواصلة الجهود للحفاظ على الصحة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة بالإمارة.

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وردًا على الفيديو الذي بعثه المواطن للدائرة حول الممارسات الخاطئة في المخبز، والذي أظهر أحد العاملين بالمخبز يضع أصبعه على لسانه ثم يمسك بالأكياس ويضع الخبز بداخلها، أوضحت الدائرة أنه تم إغلاق المنشأة، واتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة بحق العامل، كما أكدت متابعتها المستمرة وعلى مدار الساعة لكل الملاحظات الواردة، وستستمر الحملة التفتيشية بجهود الفرق التفتيشية في إحكام الرقابة على المنشآت غير الملتزمة، ومخالفتها في حال عدم التزامها بالاشتراطات والإجراءات المتبعة.



وأفادت بلدية الشارقة بأنها اتخذت كل الإجراءات الصحية والإدارية بحق أحد المخابز والتواصل الفوري مع دائرة التنمية الاقتصادية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة.



وأكدت أن صحة وسلامة المستهلك على رأس أولوياتها وأنها تنظم زيارات تفتيشية مكثفة بشكل يومي للتأكد من التزام المنشآت الغذائية ومنافذ بيع الأغذية بالمعايير الصحية والاشتراطات اللازمة، كما تحرص على متابعة جميع الملاحظات التي ترد لها من خلال مركز الاتصال على الرقم 993 أو من قنوات التواصل الأخرى واتخاذ اللازم حيالها والتعامل معها بصورة فورية.