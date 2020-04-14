الامارات | طائرات تحلق في أجواء رأس الخيمة وتحمل عبارة "خلك في البيت"

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات تحلق في أجواء رأس الخيمة وتحمل عبارة "خلك في البيت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلقت طائرات شرطة رأس الخيمة في أجواء الإمارة، حملت عبارات توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ووجه قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قسم جناح الجو، بالتحليق في أجواء الإمارة، لتجوب الطائرات فوق معظم مناطق الإمارة حاملة عبارات ورسائل توعوية موجهة إلى أفراد الجمهور ،



وأكد النعيمي أن أمن وسلامة المجتمع يأتي في مقدمة أولويات شرطة رأس الخيمة.



وأشار إلى أن ذلك جاء "تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تدعونا باستمرار للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين باعتبار نشر وتعزيز الامن واجباً وطنياً وعلينا جميعاً الالتزام به للوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد".