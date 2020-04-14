«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط الأمطار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية/ 20 - 35 تصل إلى 50 كم/س أحياناً خاصة على البحر مع السحب الركامية.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:55 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:44.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:22.

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