1.2 مليون درهم لتطوير حديقة البطين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال تطوير حديقة البطين الواقعة على شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.2 مليون درهم، وذلك بهدف تعزيز المظهر الحضاري للمدينة والمحافظة على الأشجار المعمرة الموجود في الحديقة وتوثيق تاريخها، والتي يعود تاريخ زراعتها إلى العام 1882 ميلادية.

وتضمنت أعمال التطوير التي استمرت على مدى 180 يوماً، إنشاء ساحات عامة بالقرب من الأشجار المعمرة، وإنشاء ممرات للمشاة لربطها بالممرات القائمة.

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