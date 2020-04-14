«وكيل الدفاع» يشهد تخريج دورة الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية

العين (وام)

شهد مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، الاحتفال الذي أقامته كلية زايد الثاني العسكرية بمناسبة تخريج دورة الجامعيين الـ 37 الذي أقيم بمقر الكلية في العين، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ليبدأ بعد ذلك العرض العسكري ثم ألقى العميد ركن عامر محمد النيادي قائد كلية زايد الثاني العسكرية كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل، شاكراً وكيل وزارة الدفاع حضوره ورعايته حفل التخريج.

وقال العميد النيادي: «نحتفل اليوم بتخريج دورة الضباط الجامعيين الـ 37، بعد أن اجتازوا مراحل التدريب المقرّرة بنجاح وكفاءة عاليتين، وأظهروا حماساً عالياً في تحمل المسؤولية والاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن، مُتسلّحين بالمعرفة العسكرية والتخصصية التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم كضباط مُحترفين».

وأضاف: «انّها لمناسبة كريمة لرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على ما تُقدمه لنا من دعم كبير واهتمام بالغ لتأهيل وتدريب أبناء القوات المسلحة، معاهدين الله تعالى أن نكون عند حسن الظنّ لتحقيق الغايات المنشودة من هذه الدورات».

وأكد أن هؤلاء الخريجين هم البذرة الطيبة التي نراهن عليها نحو مستقبل مشرق لدولة الإمارات، بعد أن أنهوا دراستهم الجامعية في تخصصات مختلفة من أفضل الجامعات المحلية والعالمية، والتحقوا بهذه الدورة لصقل شخصياتهم وإكسابهم مهارات جديدة في القيادة والانضباط والوعي العسكري، حتى أصبح هاجسهم الكبير هو تحقيق النصر في شتى الميادين العلمية والعسكرية.

وتوجه العميد ركن عامر محمد النيادي قائد كلية زايد الثاني العسكرية في هذه المناسبة بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود في إنجاح هذه المهمة التدريبية، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقواتنا المسلحة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي ختام الحفل كرم مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع المتفوقين الأوائل وسلم الشهادات للخريجين ثم التقطت الصور التذكارية مع الخريجين.