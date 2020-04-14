انخفاض الحوادث المرورية في عجمان

عجمان (الاتحاد) قال المقدم سيف الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن طرق الإمارة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحوادث الجسيمة بنسبة انخفاض بلغت 80%، كما انخفضت نسبة حوادث الدهس بنسبة 100%، وذلك منذ بدء سريان قرار التعقيم الوطني.

وأضاف أن الانخفاض برز أيضاً في عدد إصابات الحوادث التي تراجعت بنسبة 60%، وانخفاض المخالفات المرورية بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها المحددة قبل فترة التعقيم.

وأوضح أن سبب هذا الانخفاض يرجع إلى التزام سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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