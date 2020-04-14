«العين للإنتاج الحيواني» توفر 12 مليون وحدة ألبان ودواجن طازجة يومياً

عمر الحلاوي(العين)

كشفت مزارع العين للإنتاج الحيواني عن توسيع خط إنتاجها للألبان ومشتقاتها وحليب النوق الطازج والمجفف والعصائر والدواجن، والتي تخدم أكثر من 10 آلاف منفذ على مستوى الدولة، وتوفر أكثر من 12 مليون وحدة من المنتجات الطازجة للألبان والدواجن وكذلك المنتجات طويلة الأمد، مما يعزز من دعائم الأمن الغذائي في الدولة.

وذكرت إدارة مزارع العين للإنتاج الحيواني لـ«الاتحاد»، بأنها زادت بشكل كبير من عمليات التسليم لمتاجر التجزئة والمتاجر عبر الإنترنت، كجزء من مساهمتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للبقاء في المنزل، كما تخطط الشركة في الحصول على عدد أكبر من الأبقار من خلال إنشاء مزرعة جديدة في العين، مع نهاية العام الجاري، مما سيزيد من قدراتها الإنتاجية.

ولفتت إلى أن مصدر معظم المكونات ومواد التغليف محلية، مؤكدة بذلك على استمرارية التوريد التي لن تنقطع في هذه الأوقات الصعبة، حيث سيستمر إنتاج ملايين العبوات من الحليب واللبن والزبادي والعصير وحليب النوق والدجاج والبيض الطازج، وتسليمها يومياً في أقل من 24 ساعة، من مقرها في العين إلى جميع أنحاء الإمارات، حيث تعتبر الشركة الوحيدة بالدولة التي تمتلك 4 مزارع تحت علامتها التجارية، كما تعتبر الشركة الوحيدة التي لديها 1500 ناقة. وأكدت الشركة على استمرارية أعمالها على مدار 24 ساعة، لخدمة المجتمع وضمان استمرارية الإنتاج وتوفير المؤن للجميع، واتخذت مزارع العين جميع التدابير والإجراءات لمنع أي تلوث في مزارعها، حيث يتم إجراء فحوصات يومية للتأكد من صحة وأمان موظفيها، حيث يعمل الأطباء البيطريون للشركة والمعالجون المختصون، الذين يتم اختيارهم بعناية، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، لضمان توفير أفضل رعاية للأبقار والجمال والدواجن التي كانت، وستظل الأولوية الأساسية للشركة.

مشتقات الألبان والدواجن

وأعلنت الشركة عن منتجاتها المتنوعة، وهي: أولاً الحليب الطازج، عبارة عن حليب طبيعي طازج ويشمل مجموعة منتجات طازجة، الحليب الكامل الدسم والحليب قليل الدسم والحليب منزوع الدسم والحليب مضاعف الدسم بكميات متنوعة، ثانياً: حليب طويل الأمد، عبارة عن حليب طازج للاستخدام طويل الأمد، ويشمل الحليب كامل الدسم وقليل الدسم والنكهات المتنوعة من الفراولة والشوكولاتة، وثالثاً: اللبن والزبادي والذي يتوفر في أنواع مختلفة، لبن كامل الدسم، قليل الدسم، ولبن في بدائل كاملة الدسم ومتغيرات منخفضة الوزن، ومشروبات اللبن وهي مشروب العين أب أو بنكهة الكمون والنعناع، ورابعاً: العصائر الطازجة وطويلة الأمد، متوفرة في 15 نكهة مختلفة، خامساً: حليب النوق، وسادساً: الدواجن حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة وتشمل الدجاج الطازج الكامل، الفيلية، الأفخاذ، الساق الكامل، الفخذين، الأجنحة اللذيذة، الرقبة، القلوب، الكبد والحوصلة، سابعاً: البيض في أحجام مختلفة من الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من دون مضادات حيوية، ومن دون هرمونات مضافة، طازج وطبيعي.

وتأسست شركة مزارع العين للإنتاج الحيواني عام 1981 على يد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( طيب الله ثراه) لتصبح أول شركة ألبان تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد ما يقارب 40 عاماً من النجاح والاستمرارية، أصبحت مزارع العين اليوم أكبر شركة ألبان متكاملة في البلاد، حيث تدير الشركة تحت علامتها التجارية أربع مزارع، هي الألبان، العصائر، حليب النوق، والدواجن لإنتاج الدجاج الطازج والبيض.