تعقيم العاملين والمواقع يومياً

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد الدكتور فهد محمد فاروسي الرئيس التنفيذي في إحدى الشركات العقارية الكبرى في الدولة، أن العمالة وواقع العمال في الإمارات يحظيان باهتمام ورعاية كبيرين، سواء في الواقع الميداني أو في بيئة العمل أو بعد انتهاء العمل والبقاء في الأماكن المخصصة لإقامتهم.

وقال: إن الأزمة الحالية التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا، «كوفيد 19»، أظهرت جانباً كبيراً من اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعمل والعمال وتقديم الرعاية والعناية لهم، والحرص على الاطمئنان على صحتهم ووضعهم ضمن الأولويات في البيئة العملية.

وذكر أن من أهم الإجراءات التي تقوم بها الشركة يومياً عملية التعقيم لمرافقها كافة، في بيئة العمل والعمال أنفسهم، مع دخولهم المواقع وبمجرد خروجهم منها متجهين إلى مقار سكنهم.

وأفاد بأن الشركة لديها العديد من المشروعات الحيوية في أرجاء الإمارات كافة، وأنها ومع ظهور هذا الفيروس عالمياً وبدء الإجراءات للتصدي له في الإمارات، اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية في مواقعها، كان أولها تقليل أعداد العمال، وتحقيق التباعد المحدد فيما بينهم، وكذلك الحفاظ على النظافة واشتراطات السلامة من كمامات وقفازات بصورة دائمة.

وأضاف أنه يتم وبصورة يومية فحص شامل لجميع العمال منذ الخروج من سكنهم ومروراً باستقلالهم الحافلة التي تم تخفيض العدد فيها لنحو الربع تقريباً، إلى أن يصلوا إلى موقع العمل، ويتم فحص درجة حرارتهم أيضاً، ولا يسمح بالعمل لمن تصل درجة حرارته لـ 37 درجة، حفاظاً عليه وعلى صحة زملائه من العاملين في الموقع.

وأفاد بأن الشركة قامت منذ بداية الأمر بتفريغ معسكر وتجهيزه بصورة مدروسة، لعزل الأشخاص الذين يثبت ارتفاع في درجات حرارتهم، وتقديم الرعاية لهم إلى أن يتم التأكد من استقرار حالتهم والسماح لهم بمزاولة أعمالهم.

وبين أن من أهم الأمور التي عملت الشركة على تقديمها للعمال عدم تخفيض أي بند من رواتبهم وصرفها بصورة منتظمة، والالتزام بفترة الحجز لمدة 14 يوماً لمن عادوا مؤخراً من بلدانهم وبصورة قانونية، إلى أن تتم إعادتهم للعمل من جديد، بعد التأكد من عدم وجود أي أعراض عليهم، وكذلك توفير أجواء آمنة لهم في السكن تتناسب والأوقات الحالية وقلة أعدادهم في المواقع.

وذكر أن هناك تقريراً يومياً يتم عن الواقع الحالي، ومدى التزام الشركة في العمل بشروط الأمن والسلامة والإجراءات الحالية للتصدي لـ«كورونا»، يقدم من قبل متابعين في الميدان، وأنه لا تهاون أو تبسيط في هذا الأمر، على أن تستمر الإجراءات طوال الفترة المقبلة إلى أن تصدر إجراءات جديدة من قبل الجهات المعنية.

ونوه فاروسي بأن الشركة لديها نحو 1300 عامل حالياً في مواقع مختلفة بالدولة، وذلك بعد التقليل من أعداد العمال في الميدان، كما قامت بوقف مقاولي الباطن كإجراء احترازي خلال الفترة الحالية، وعدم السماح بأي عامل من قبل شركات خارجية، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.

وأضاف أنه وطوال الأزمة العالمية الحالية، عملت الدولة احتياطاتها وطبقتها الشركة بالصورة الكاملة.