عمال: الإمارات وفرت منظومة صحية متميزة

مريم بوخطامين(رأس الخيمة) عبّر عدد من العمال عن شكرهم وامتنانهم للمنظومة الوقائية والصحية التي وصفوها بالمتميزة خاصة أنها لا تستثني أحداً من برامجها وإجراءاتها الوقائية، وتقدم لهم مختلف أنواع الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية.

وقال امتياز أحمد: إن شركة التعقيم بدأت في تطبيق جميع الشروط المتعلقة بحماية العمال لديها، وتوزيع الكمامات وملابس الحماية المتكاملة، والتي تمثل الحماية اللازمة للعامل.

وقال كل من بحر الإسلام محمد، ودلوار حسين، ومشرف خليل: إن الشركات تلتزم بالإجراءات الوقائية التي من شأنها حماية العاملين لديها، خاصة الميدانيين منهم، مؤكدين أن إجراءات السلامة تشتمل على تأمين العامل خلال الدوام لمنع انتقال العدوى له في حال وجوده في أماكن بها بعض المصابين، إلى جانب تعقيم المساكن الخاصة بهم. وأشار علي حسين أحد العاملين الذين توقفوا عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية إلى أن الكثير من أهالي الخير يتبرعون بالكمامات والقفازات، إلى جانب المواد الغذائية ومواد التعقيم.

وقامت هيئة الهلال الأحمر فرع رأس الخيمة بتوزيع القفازات والأقنعة الوقائية على الجمهور والمقيمين والعمال كإجراء احترازي.

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