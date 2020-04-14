تعاون بين «الشرقي الإنسانية» وجامعة الفجيرة

الفجيرة (وام) وقعت مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، مذكرة تفاهم مع جامعة الفجيرة، في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لدعم العملية التعليمية وخدمة كافة شرائح المجتمع.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية سهيل راشد القاضي مدير المؤسسة، وعن جامعة الفجيرة الدكتور عبد الرحيم محمد الأمين مدير الجامعة بالإنابة، وذلك بحضور يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتحقيق التطوير المؤسسي، إضافة إلى الاستفادة من الكوادر المهنية لدى كل طرف في إعداد الدراسات والبرامج والمشاريع اللازمة وتبادل الزيارات والاجتماعات المشتركة، كما يعمل الطرفان على دراسة أوضاع الطلبة المعسرين مالياً ومساعدة بعض الحالات في سداد رسومهم الدراسية، ضمن الشروط والقواعد التي يتفق عليها الطرفان.

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