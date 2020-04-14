3 دقائق للفحص في مركز الباهية

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة حصة الظفيري، مديرة مركز المسح من المركبة بمنطقة الباهية في أبوظبي، أن إجراء فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يستغرق نحو ثلاث دقائق لكل مراجع، وذلك عبر أربع خطوات سلسة وبسيطة تتم جميعها دون أي تلامس بين المراجع ومقدمي الخدمة لكون إجراء الفحص يتم وطالب المسح داخل السيارة.

فيما تصدر المتطوعون المشهد التنظيمي والإداري من خلال مساندة الجهود الوطنية الكبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وقالت الظفيري: إن المركز استقبل خلال يومي الخميس والأحد الماضيين أكثر من 1700 مراجع بواقع 850 شخصاً في اليوم وهو ما يتخطى العدد المستهدف فحصه يومياً والمقرر بـ600 مراجع يومياً، حيث يعمل المركز 12 ساعة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء لمدة خمسة أيام في الأسبوع، مشيرة إلى ضرورة التسجيل المسبق من قبل المراجعين عبر خدمة استجابة على الرقم 8001717 والتطبيق الذكي لشركة «صحة» لتفادي الزحام وإنجاز الخدمة بكل سهولة ويسر.

وأشارت إلى أن المركز يقدم خدماته للجميع، مواطنين ومقيمين، فيما تعطى الأولوية في الفحص لكبار المواطنين ومن يعانون الأمراض المزمنة والحوامل وأصحاب الهمم والمخالطين من الدرجة الأولى، بينما من يرغب في إجراء الفحص للاطمئنان فقط ولم تظهر عليه أي أعراض الفيروس، فإن تكلفته ستكون 370 درهماً يتم دفعها إلكترونياً.

وأوضحت الظفيري أن عدد العاملين في المركز يصل إلى 60 موظفاً، يعملون على قسمين، صباحي ومسائي، موزعين ما بين الكوادر الطبية المختصة بفرز المراجعين وفقاً لحالاتهم الصحية، والإداريين لتسجيل المراجعين، إضافة إلى الممرضين وفنيي المختبرات، إضافة إلى أكثر من 12 متطوعاً يعملون في المركز لضمان التباعد الجسدي بين الموظفين والمراجعين، والمشاركة في عملية التعقيم اليومي بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

وذكرت أن عملية الفحص تتم من خلال أربع مراحل بسيطة، مؤكدة أن جميع العاملين في المركز يخضعون إلى فحص أسبوعي، إضافة إلى التعقيم اليومي للمركز كما تم توفير ممرضتين مهمتهما اليومية، سلامة الموظفين فقط من خلال المراجعات اليومية، مع التعريف الدائم بطريقة التنظيف والتعقيم والملابس المناسبة.

المشاركة واجب وطني

أكد متطوعون أن مشاركتهم في هذا العمل الوطني الجليل تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة كافة للحد من انتشار فيروس«كورونا»

وقال خميس المحيربي مسؤول المتطوعين في مركز المسح بالباهية: إن المتطوعين يعملون إلى جانب الكوادر الوطنية على فترتين لمعاونتهم في إنجاز الفحوصات، مضيفاً : أن عملية التطوع باتت ثقافة مجتمعية في هذه الظروف.وبدوره، قال عبد الرحمن محمد: هدفنا رد الجميل للوطن.