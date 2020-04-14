جامعة الإمارات: الامتحانات في موعدها بـ «الرقابة الإلكترونية»

العين (وام) أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة أن جميع الامتحانات النهائية ستعقد في موعدها المقرر باستخدام أدوات الرقابة الإلكترونية مثل الكاميرا، وسترصد تقديرات ناجح، وغير ناجح دون أن يكون لها أي تأثير على حساب المعدل التراكمي. وأفادت بأنه سيقيم الطلبة في المساقات المطروحة بناء على الحضور المنتظم، كما لم يتم طرح المساقات التي لا يمكن تدريسها عن بُعد مثل التدريب العملي والدراسات الميدانية خلال الفصل الصيفي 2020، وستقيم الكليات أداء طلبة التدريب الميداني والتدريب العملي للفصل الدراسي الحالي من خلال الفترة التي قضوها في التدريب ووفق ما يتم تكليفهم به من مهام وأعمال إضافية عبر الإنترنت لاستكمال متطلبات التدريب..

كما يمكن للطلبة استكمال المساقات ذات الطبيعة العملية عبر وسائل مناسبة للتعلم عن بُعد كأدوات التواصل الإلكترونية، واستخدام أنظمة المحاكاة للتجارب العملية.

وأكدت جامعة الإمارات على منح الطالب حرية اختيار نظام تقييم المساقات المطروحة عن بُعد/‏‏‏ الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي/‏‏‏ إما بنظام ناجح/‏‏‏ غير ناجح، أو نظام تقديرات المساقات المعتادة بالقيمة المكتوبة بالأحرف.

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