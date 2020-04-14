«فرق طلابية» تجتمع في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

يعقد فريق الهلال الطلابي وطالبات الفرق التطوعية بمدارس أم القيوين، «اجتماعات عن بُعد»، باستخدام الأجهزة الذكية، لوضع خطط عمل الفرق التي تتضمن تنفيذ مبادرات تطوعية تخدم المجتمع، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.وأكدت منال محمد، معلمة الرياضيات بمدرسة السلمة للتعليم الأساسي والثانوي بأم القيوين، أن «التعليم عن بُعد» لم يقف حاجزاً يحول دون تقديم العمل التطوعي، حيث اكتسبت الطالبات مهارات تكنولوجية متقدمة، قامت بتوظيفها في إنشاء أعمال تطوعية.وأضافت أن «التعليم عن بُعد»، أكسب طالبات الفرق التطوعية والهلال الطلابي مهارات تكنولوجية عالية، أهّلتهم إلى توظيف ذلك في تنفيذ برامج وتطبيقات إلكترونية، تخدم فئات مختلفة من المجتمع، مثل المرضى وأصحاب الهمم والعمال.وأشارت منال محمد إلى أن الفريق استطاع أن يوظف الأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية في إنشاء تطبيقات ذكية، مثل تطبيق «اقرأ لسلامتك» الذي يتكون من كتيبات إلكترونية للتوعية عن السلامة في المنزل، وكيفية إطفاء الحرائق، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية.وقالت: إن «التعلم عن بُعد» هو حدث استباقي، تم استثماره في إعداد وتجهيز الطالبات بكثير من مهارات القرن الحادي والعشرين الذي يؤهلهن لسوق العمل في المستقبل وخدمة مجتمعهن ووطنهن الغالي، لافتةً إلى أن التعليم لن يعود إلى سابق عصره، بعد هذه النقلة النوعية التي كان لدولة الإمارات الريادة في تنفيذها بهذا الكم العظيم من التجهيزات والإمكانات.وقالت الطالبة شيخة خالد، رئيسة فريق الهلال الطلابي: نشجع الأصدقاء على الاطلاع والتعرف على تطبيق ذكي توعوي عن «مرض السكري»، تم إعداده وتصميمه من أجل توعية الجميع، خصوصاً الطلاب.بدورها، قالت الطالبة روضة محمد، عضو في الفريق: إن برامج «مايكروسوفت» ساعدتهن في تنفيذ اجتماعات الفريق بانتظام، لوضع خطط العمل، ونشرها على أعضاء الفريق، موضحةً أن المهارات التكنولوجية، التي امتلكتها زميلاتها خلال فترة «التعلم عن بُعد»، أهلتهن لتصميم شعار لعملهن التطوعي ونشره إلكترونياً، لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في المبادرات التطوعية.