400 فحص في عجمان

عجمان (الاتحاد) أكد الدكتور عبدالله عبيد المطروشي، مدير مركز عجمان للمسح الوطني للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أن عمليات المسح الوطني تسير وفق الاستراتيجية المخصصة لها، حيث بلغ عدد عمليات الفحص حتى مساء أمس 400 حالة.

وقال إن المركز يضم ستة أطباء، وطاقماً من ستة أفراد للاستقبال، و14 ممرضاً و20 متطوعاً، وأن العدد المتوقع من الفحص اليومي للمراجعين يصل إلى 600 فحص، ولدينا توجيهات برفع الطاقة الاستيعابية إن احتاج الأمر.

وأشار إلى أن مراكز المسح من السيارة تم تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، ومن الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير، يؤدون واجبهم في خدمة أفراد المجتمع بمختلف إمارات الدولة، بحيث يتم إجراء الفحص خلال دقائق.

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