في الفجيرة.. «التعقيم » مستمر.. ومتابعة عن كثب

السيد حسن (الفجيرة) أغلقت بلدية الفجيرة محلين وحررت مخالفات وإنذارات بحق 45 منشأة خلال شهر مارس الماضي، بينما تواصل أسواق المدينة استقبال مرتاديها مع فرض الاشتراطات الاحترازية كافة، والدخول والخروج من هذه الأسواق بطرق آمنة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينما يواصل البرنامج الوطني للتعقيم في جميع أحياء ومناطق الإمارة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن الفجيرة ملتزمة تماماً بالتوجيهات والقرارات الاتحادية كافة بشأن الخطوات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن حملات البرنامج الوطني للتعقيم ما زالت تنفذها البلدية مع دائرة الأشغال وتحت إشراف لجنة الطوارئ والأزمات، وتم الانتهاء من تعقيم وتطهير منطقة وسط الفجيرة وأحياء مريشيد والرغيلات والفصيل والنجيمات والمضب وعلى جانبي شارع حمد بن عبدالله، وجارٍ تعقيم ضواحي مدينة الفجيرة مثل مربح وقدفع والقرية وقراط وأوحلة واحفرة ووادي مي، وغيرها من المناطق، كما جارٍ تعقيم مناطق الفرفار ووادي سهم ومدوك والبثنة والبليدة.

وقال المهندس الأفخم: «نتابع عن كثب جميع مراحل البرنامج الوطني للتعقيم، سواء في مدينة الفجيرة أو تلك التابعة لأفرع البلدية في الطويين ومسافي وقدفع، وهناك إنجاز كبير في هذا الملف الحيوي»، مشيداً بالوعي الكبير الذي أبداه المواطنون في أنحاء إمارة الفجيرة كافة، بالتزامهم بتوجيهات الدولة بالبقاء في البيوت، وهذا الحدث كشف معدن المواطنين الطيب، ومدى استجابتهم للقرارات والتوجيهات الرسمية. وأشاد الأفخم بالتزام المحال والمنشآت التجارية بشكل عام في الفجيرة، فيما يخص تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة كافة لمكافحة فيروس كورونا.

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