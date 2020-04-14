168 ألف طالب أدوا اختباراً تجريبياً «عن بُعد»

ذينا جوني (دبي) أدى أمس 168 ألفاً و56 طالباً وطالبة في الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية اختباراً إلكترونياً تجريبياً في مادة الرياضيات، منهم 85 ألفاً و523 طالباً وطالبة من الحلقة الثانية، و82 ألفاً و533 طالباً وطالبة من الحلقة الثالثة. وتمّ تنظيم الاختبار على فترتين مدة كل فترة 30 دقيقة، علماً بأنه تمّ إعفاء الطلبة المستهدفين من دوام الدراسة عن بُعد. وعممت وزارة التربية أمس 3 أدلة لإرشاد الطلبة للدخول إلى الروابط الامتحانية إما من خلال الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسوب.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن الهدف من تطبيق هذا الاختبار التجريبي هو قياس فعالية نظام الاختبارات الإلكترونية، كجزء من منظومة التعلم عن بُعد.

وأشاد الطلبة بنظام الاختبار الإلكتروني، ومستوى أسئلة اختبار مادة الرياضيات، الذي تضمن 10 أسئلة، جاءت كلها اختياراً من متعدد، لافتين إلى أنهم كانوا يحلون المسائل على ورق خارجي قبل اختيار الإجابة الصحيحة.

وكانت الوزارة أعلنت تطبيقها تدريباً إلكترونياً تجريبياً إلزامياً على مادة الرياضيات لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، لمدة نصف ساعة.

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