في الظفرة.. التوعية عبر «الدرون».. و«تتبع حراري» للمصابين المحتملين

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأت بلدية منطقة الظفرة، استخدام الطائرات من دون طيار «الدرون»، في الكشف عن التجمعات السكانية، وتزويد الطائرات بمكبرات الصوت، لبث رسائل التوعية بمخاطر فيروس كورونا، والطرق الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها، والطلب من الأهالي والعمال بالبقاء في المنزل، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك بلغات عدة، خاصة في المناطق الصناعية وسكنات العمال.

وتتضمن تقنية طائرات «الدرون» تتبعاً حرارياً لدرجة حرارة جسم الإنسان أثناء طيرانها لتحديد احتمالية إصابة الأفراد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وشهدت الآونة الأخيرة نجاح المختصين في تطوير الطائرة من دون طيار، بحيث تحتوي على أجهزة استشعار وتكنولوجيا رؤية حاسوبية، يمكنها مراقبة درجة الحرارة والقلب ومعدلات التنفس لدى الأشخاص في الحشد، إلى جانب اكتشاف السعال والعطس، وذلك بفضل الخوارزمية الجديدة المطورة، التي يمكنها تفسير الأفعال البشرية، وأثبتت الطائرة قدرتها على قياس معدل ضربات القلب ومعدل التنفس بدقة عالية، داخل دائرة نصف قطرها 5-10 أمتار حول الأشخاص، أو على مسافة 50 متراً، كحد أقصى من خلال كاميرات ثابتة.

وتحرص بلدية الظفرة، على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الواجبة لضمان أمن وسلامة الأهالي والسكان في مختلف مدن منطقة الظفرة، مع التأكيد على انسيابية العمل وسلاسته، بما يضمن استمرار تدفق الخدمات التي تلامس احتياجات ومتطلبات الأهالي والمراجعين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، الواجب الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات توفير الخدمات عبر المنصات الذكية، بالإضافة إلى تفعيل الاجتماعات وورش العمل عن بعد، للحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية، وتعزيز قدرات الاستدامة البيئية، وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي.