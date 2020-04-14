1361 معاملة إلكترونية لـ«أبوظبي التقني»

أبوظبي (وام) نجح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والإلكتروني لكافة خدماته، مما ساهم في نجاح وسلاسة إجراءات تطبيق منظومة العمل عن بُعد، ومنظومة التعلم عن بُعد بكافة مؤسساته.

وقال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني المهني: إن المركز حرص على تطبيق التحول الإلكتروني والرقمي الكامل لكافة خدماته، وذلك اتساقاً مع التوجهات الحكومية بضرورة تعزيز رقمنة العمل الحكومي بمختلف المؤسسات، مشيراً إلى أن هذا التحول ساهم بشكل كبير في تعزيز خدماتنا وتطويرها.

وأشار إلى أن المركز نجح، خلال العام الماضي فقط، في إنجاز 1361 معاملة عبر منصته الذكية، ووفر 56 يوم عمل على موظفي الجهات الحكومية، نظراً لسرعة ودقة المنظومة، وكذلك اقتصد 2722 زيارة على المتعاملين، كونهم أنجزوا معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المركز.

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