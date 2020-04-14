«الرعاية الصحية».. تطبيق يتيح تلقي الخدمات عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الصحة أبوظبي، بالتعاون مع شركة إنجازات لنظم البيانات، أمس تطبيق «منصة الرعاية الصحية عن بُعد»، للأجهزة والهواتف الذكية الجديد والمبتكر، الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل آمن وسلس من خلال إمكانية الحصول عن بُعد على مجموعة من خدمات التشخيص الطبي المبدئي والتوجيهات والإرشادات الطبية اللازمة. جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة لضمان سلامة أفراد المجتمع في ظل انتشار فيروس «كوفيد - 19» وحصولهم على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها عن بُعد من دون الحاجة للتوجه للمنشآت الصحية.

وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «يأتي إطلاق هذا التطبيق في إطار جهود دائرة الصحة أبوظبي الرامية إلى مواجهة فيروس (كوفيد - 19)، وضمان سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع من خلال العمل جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات المعنية في الدولة لتعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات عالية الجودة، حيث حرصنا على توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي يتمتع بها القطاع الصحي في توفير منصة رقمية قادرة على التواصل عن بُعد مع أفراد المجتمع الذين يحتاجون إلى دعم أو إرشاد طبي».

ومن خلال التطبيق الجديد، يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الدعم والاستشارات الطبية والتشخيص للحالات غير الطارئة، وهم موجودون في منازلهم، وذلك من خلال المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي والمتوفرة على التطبيق والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.