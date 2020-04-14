المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ «الاتحاد»: 16 ممراً لـ«التعقيم الذاتي» في دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بدء تشغيل 16 ممراً متطوراً للتعقيم الذاتي في دبي بالتعاون مع جهات حكومة محلية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من ممرات التعقيم الحديثة حسب مجموعة من المعايير، من بينها الطلب والاحتياج في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية في الدولة.

وقال الداري، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: إن توفير ممرات التعقيم الذاتي المتطورة تكنولوجياً في دبي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالحفاظ على المجتمع وحماية العاملين في الميدان الصحي والإسعافي ليواصلوا دورهم البطولي في التصدي لهذا الوباء.

وأفاد بأن هذه التوجيهات، دفعت المؤسسة للتفكير والتنسيق مع أحد الشركاء لتوفير نظام صحي سريع للتعقيم، وقد اتفقنا على ذلك بعد التشاور والاجتماع مع شركة متخصصة لإطلاق وتطوير ممر التعقيم الذاتي للحفاظ على عدم انتقال العدوى للمسعفين، والعمل على التعاون مع الجهات الأخرى الراغبة في توفير ممرات التعقيم الذاتي لها.

وأوضح الدراي أن الممر مزود برشاشات مائية من مختلف الجهات، ويستعمل نظام دفع رذاذ الماء، مما يسهل ويسرع عملية التعقيم في فترة قصيرة لا تتجاوز 20 ثانية، وهو آمن صحياً، وينقسم إلى نوعين، أحدهما يبلغ طوله 3 أمتار، والآخر 1.5، وتتراوح أسعارها ما بين 13 و18 ألف درهم، هذا بخلاف تكلفة إضافية في حالة طلب تركيب المزيد من الإضافات، مثل الكواشف الحرارية لدرجة حرارة الجسم.

وأشار إلى أن من أبرز الجهات التي تم تزويدها بممرات التعقيم الذاتي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي وسلسلة فنادق شهيرة، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات، لافتاً إلى إطلاق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أول ممر للتعقيم الذاتي لوقاية الميدانيين والمسعفين وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا كونهم أكثر الناس اتصالاً بالمرضى أو المشتبه في إصابتهم بوباء كورونا.

وأكد الدراي، أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومن خلال أعمالها اليومية وتعاملاتها في الميدان تستنبط أفكاراً جديدة وتبحث مع شركائها طريقة تطبيقها في الواقع توفيرا للوقت والجهد وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن ممر التعقيم الذاتي هو أحد هذه الابتكارات التي تطبقها الآن المؤسسة وستكون نتائجها الفعلية في الواقع إلى التوسع في تعميمها مستقبلاً.

وشدد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، على أن رغبتنا في خدمة وطننا الإمارات وشعبها الكريم دفعتنا لتنفيذ الفكرة للحد من انتقال العدوى، حيث يعمل هذا الممر بوساطة الرذاذ المائي المخلوط مع مادة طبية معقمة ومرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ويتم خلطهما بنسب معينة مدروسة حسب الطلب، بهدف التعقيم.